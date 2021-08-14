У Києві затримали двох братів: підозрюють у смертельному побитті безхатченка

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали двох братів, уродженців Донеччини 1997 та 1994 року народження, за підозрою у вбивстві чоловіка. За це їм загрожує до 10 років ув'язнення

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці зазначають, що отримали виклик від перехожих про виявлення на вулиці Ямській, що у Голосіївському районі, чоловіка без ознак життя.

Виявилося, що потерпілий мешкав неподалік від місця події, де облаштував собі тимчасове житло. Напередодні інциденту між потерпілим та його знайомими, які перебували напідпитку, стався конфлікт і бійка. Чоловіки побили безхатченка, залишили його та втекли", - зазначили у поліції.

Слідчі встановили місцеперебування зловмисників та затримали їх. Це - раніше не судимі уродженці Донеччини, 1997 та 1994 років народження, які є між собою братами.

Наразі правоохоронці звернулися до районного суду з клопотанням про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Одещині заарештували чоловіка за підозрою у подвійному вбивстві.