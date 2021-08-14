В Киеве задержали двух братьев: подозревают в смертельном избиении бездомного

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Правоохранители задержали двух братьев, уроженцев Донбасса 1997 и 1994 года рождения, по подозрению в убийстве мужчины. За это им грозит до 10 лет заключения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Правоохранители отмечают, что получили вызов от прохожих об обнаружении на улице Ямской, что в Голосеевском районе, мужчины без признаков жизни.

Оказалось, что пострадавший жил неподалеку от места происшествия, где обустроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились навеселе, произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и скрылись", - отметили в полиции.

Следователи установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Это - ранее не судимые уроженцы Донетчины, 1997 и 1994 годов рождения, которые являются между собой братьями.

Сейчас правоохранители обратились в районный суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области арестовали мужчину по подозрению в двойном убийстве.