Хмельниччина посилює карантин

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У Хмельницькій області з 23 жовтня вводяться додаткові карантинні обмеження у зв'язку із зростанням рівня захворюваності COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу обласної державної адміністрації.

Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Згідно з рішенням, з 23 жовтня продовольчі та непродовольчі ринки, установи торгівлі та сфери послуг, готелі та хостели працюватимуть за наявності у працівників негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більше ніж за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою (жовті сертифікати).

Барам, ресторанам, кафе, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам, установам культури буде дозволено працювати за умови наявності у їх співробітників і відвідувачів аналогічних документів. Такі ж умови стосуються і проведення всіх масових заходів.

Також обмежена робота барів, ресторанів, кафе (крім здійснення адресної доставки замовлень) з 06:00 до 23:00.

Нагадаємо, що з 23 жовтня Сумська область переходить до "червоної" зони карантину. Вцілому у "червоній" зоні з понеділка буде вже 6 областей