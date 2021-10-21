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21 октября 2021, 11:09 107

Хмельницкая область усиливает карантин

21 октября 2021, 11:09 107
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из открытых источников
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В Хмельницкой области с 23 октября вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу областной государственной администрации.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям

Согласно решению, с 23 октября продовольственные и непродовольственные рынки, учреждения торговли и сферы услуг, отели и хостелы будут работать при наличии у работников отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой (желтые сертификаты).

Барам, ресторанам, кафе, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам, учреждениям культуры будет разрешено работать при условии наличия у их сотрудников и посетителей аналогичных документов. Такие же условия касаются и проведения всех массовых мероприятий.

Также ограничена работа баров, ресторанов, кафе (кроме осуществления адресной доставки заказов) с 06:00 до 23:00. В целом в красной зоне с понедельника будет уже 6 областей.

COVID-19 тесты covid-сертификат чрезвычайная ситуация

 
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