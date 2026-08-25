Ворожий удар по Ізюму: є поранені, серед постраждалих двоє дітей
Російські війська вдень 25 серпня обстріляли Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки п’ятеро людей зазнали поранень, серед них — 16-річна дівчина
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"Сьогодні вдень окупанти обстріляли Ізюм. Внаслідок цієї атаки 5 людей зазнали поранень, зокрема 16-річна дівчина", — повідомив Синєгубов.
Ще п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них — 11-річна дівчинка.
Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 12 населених пунктах області, є загиблий та поранені.
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