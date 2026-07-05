В центре Херсона российский дрон атаковал гражданское авто

Фото иллюстративное: ГСЧС

Армия РФ в воскресенье, 5 июля, днем атаковала дроном гражданский автомобиль в центре Херсона

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews .

"Ориентировочно в 14.20 россияне атаковали с дрона автомобиль в центре Херсона. Из-за вражеского удара пострадал 47-летний мужчина", - проинформировали в ОВА.

Предварительно он получил минно-взрывную травму.

Пострадавший был доставлен в больницу.

В настоящее время медики проводят обследование и оказывают ему помощь.

Позже стало известно о еще одном пострадавшем из-за удара российского дрона по автомобилю в центре Херсона.



В больницу обратился 71-летний мужчина. Предварительно он получил взрывную травму.



Пострадавший получает необходимую медпомощь.

Напомним, что в Белозерке в результате артиллерийских обстрелов ранения получила 65-летняя местная жительница. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и госпитализировали.