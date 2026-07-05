Обстрелы Херсонщины: враг ранил 10 человек, четверо из них – полицейские
В Белозерке в результате артиллерийских обстрелов ранения получила 65-летняя местная жительница. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и госпитализировали
Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews.
Позднее в среду российские военные совершили танковый обстрел населенного пункта, во время которого повредили служебный автомобиль полиции. Четверо полицейских получили контузию.
В Херсоне FPV-дрон атаковал жилой квартал.
В результате взрыва повреждены два многоквартирных дома, а 29-летний мужчина получил осколочные ранения спины.
Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Напомним, что россияне 5 июля атаковали город Богодухов Харьковской области беспилотниками. В результате удара погибли двое мужчин.