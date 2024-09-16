На Херсонщині через детонацію вибухівки загинула дитина

У рамках повного перезавантаження виконавчої та президентської вертикалі влади новим заступником керівника Офісу президента відповідальним за регіональну політику став Віктор Микита. На цю посаду він ...

Хто такий Віктор Микита, та як зміниться регіональна політика ОП після його призначення

05 вересня 2024

Путін демонстративно зневажає міжнародне правосуддя, але Україна отримала серйозний інструмент, щоб притягнути Росію до відповідальності

Володимир Путін вчергове показав, у що він ставить сучасну міжнародну систему – цього разу такий її важливий елемент як Міжнародний кримінальний суд. Візит російського диктатора до Монголії мав би зак...