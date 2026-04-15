На Харківщині чоловік півтора року ховав тіло тещі, яку він жорстоко вбив

Фото: Національна поліція

На Харківщині чоловік жорстоко вбив тещу, з якою сварився через спадщину. Тривалий час він ховав її тіло

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Злочин стався восени 2024 року у Чугуївському районі. Тоді між 46-річним чоловіком та його тещею, яка проживала з ним, сталась сварка через спадщину. Під час конфлікту він вдарив її кілька разів кулаками по голові, а коли жінка впала на підлогу – продовжив побої, а згодом задушив її.

З листопада 2024 року жінку вважали безвісти зниклою. Виявилось, що її зять ховав тіло на території будинку в господарчій споруді, а потім намагався вивезти рештки. Проте правоохоронці зупинили авто, в якому знаходилось тіло.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

