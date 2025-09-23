Росіяни вдарили реактивною артилерією по селу на Харківщині: поранений чоловік
У вівторок, 23 вересня, близько 13:30 російські війська завдали удару реактивною артилерією по селу Прудянка Харківської області
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу поранення отримав 87-річний місцевий житель. Йому надають медичну допомогу.
Додаткова інформація з'ясовується.
Нагадаємо, в ніч на 23 вересня росіяни запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера і безпілотників інших типів. Зафіксовано влучання ракет і 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а уламки збитих безпілотників впали на 8 локаціях.
