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27 листопада 2024, 13:12

У Харкові судитимуть чоловіка за розголошення місця дислокації військових

27 листопада 2024, 13:12
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Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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У Харкові затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у поширенні інформації про місцезнаходження підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань. Це правопорушення, вчинене в умовах воєнного стану, підпадає під частину 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Regionews.

Слідство встановило, що в жовтні цього року чоловік, проїжджаючи через один із блокпостів у Харкові, зняв на відео військових, які там чергували.

Пізніше він змонтував відеоролик, додавши точні координати блокпоста та особисті дані військовослужбовців. У своєму відео він також озвучив маніпулятивні твердження та звинувачення на адресу українських захисників.

Правоохоронці підкреслюють, що передача таких відомостей без дозволу Генерального штабу, Міністерства оборони чи інших уповноважених органів є забороненою і може становити серйозну загрозу для безпеки.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою і чекає на судовий розгляд у Дзержинському районному суді Харкова. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Раніше на Вінниччині на вокзалі двоє чоловіків побили та пограбували військового.

прокуратура Харків ЗСУ
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