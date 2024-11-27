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27 ноября 2024, 13:12

В Харькове будут судить мужчину за разглашение места дислокации военных

27 ноября 2024, 13:12
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Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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В Харькове задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в распространении информации о местонахождении подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Это правонарушение, совершенное в условиях военного положения, подпадает под часть 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Regionews.

Следствие установило, что в октябре этого года мужчина, проезжая через один из блокпостов в Харькове, снял на видео дежуривших военных.

Позже он смонтировал видеоролик, добавив точные координаты блокпоста и личные данные военнослужащих. В своем видео он также озвучил манипулятивные утверждения и обвинения по адресу украинских защитников.

Правоохранители подчеркивают, что передача таких сведений без разрешения Генерального штаба, Министерства обороны или других уполномоченных органов запрещена и может представлять серьезную угрозу безопасности.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей и ждет судебного разбирательства в Дзержинском районном суде Харькова. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Ранее в Винницкой области на вокзале двое мужчин избили и ограбили военного .

прокуратура Харьков ВСУ
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