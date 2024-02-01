На Харківщині знайшли схрон зі зброєю та боєприпасами окупантів

фото: ДПСУ

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” виявили на Харківщині схрон зі зброєю та боєприпасами

Як інформує RegioNews, про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

У схроні виявили кулемети, автомати, гранатомети, ящики з боєприпасами та ручні гранати. Все це залишили після себе російські загарбники, тікаючи з Харківщини восени 2023 року.

"Тепер ці знахідки послужать бійцям 15 мобільного прикордонного загону під час очищення української землі від російського біосміття”, – зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники-аеророзвідники виявили та знищили ворожий польовий склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.