11:56  04 березня
У Раді готується зустріч глав фракцій, нового прем'єра і Разумкова
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
03 березня 2020, 12:22

В Харківській області зросла захворюваність гострими кишковими інфекціями

Читайте также
на русском языке
03 березня 2020, 12:22
Читайте также на русском языке
В Харківській області намітилась тенденція щодо зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями
Фото: pixabay.com
В Харківській області намітилась тенденція щодо зростання захворюваності гострими кишковими інфекціями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України

За даними центру, частка гострих кишкових інфекцій у структурі інфекційної захворюваності склала 45,7%. Показник перевищує рівень 2019 року на 14,8% (зареєстровано 363 випадки проти 317), у тому числі сальмонельозом на 12,2%, гастроентероколітами з встановленим збудником на 15,1%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 20,7%. Захворюваність шигельозами знизилась на 5,6%.

Питома вага захворілих дітей до 17 років складає 72,7%.

Найбільша кількість хворих зареєстрована у молодшій віковій групі (0-4 роки) і становить 62,9% від захворілих дітей та 45,7% від загальної кількості захворілих.

У 24,3% хворих причиною захворювання стало вживання м’ясної продукції, 23,3% — молочної, 12,6% — яєць.

В Центрі зазначили, що до групи гострих кишкових інфекцій відносяться дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф, паратифи та інші кишкові інфекції викликані патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами та вірусами. Основними клінічними проявами цих захворювань є підвищення температури тіла, нудота, блювота, діарея, загальна слабкість.

До організму збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють, головним чином, з інфікованою водою, зіпсованими та неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

Основними причинами захворювання гострими кишковими інфекціями є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.


инфекции
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »