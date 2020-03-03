В Харківській області зросла захворюваність гострими кишковими інфекціями
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України
За даними центру, частка гострих кишкових інфекцій у структурі інфекційної захворюваності склала 45,7%. Показник перевищує рівень 2019 року на 14,8% (зареєстровано 363 випадки проти 317), у тому числі сальмонельозом на 12,2%, гастроентероколітами з встановленим збудником на 15,1%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 20,7%. Захворюваність шигельозами знизилась на 5,6%.
Питома вага захворілих дітей до 17 років складає 72,7%.
Найбільша кількість хворих зареєстрована у молодшій віковій групі (0-4 роки) і становить 62,9% від захворілих дітей та 45,7% від загальної кількості захворілих.
У 24,3% хворих причиною захворювання стало вживання м’ясної продукції, 23,3% — молочної, 12,6% — яєць.
В Центрі зазначили, що до групи гострих кишкових інфекцій відносяться дизентерія, сальмонельоз, черевний тиф, паратифи та інші кишкові інфекції викликані патогенними та умовно-патогенними мікроорганізмами та вірусами. Основними клінічними проявами цих захворювань є підвищення температури тіла, нудота, блювота, діарея, загальна слабкість.
До організму збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють, головним чином, з інфікованою водою, зіпсованими та неякісними харчовими продуктами або контактно-побутовим шляхом через брудні руки.
Основними причинами захворювання гострими кишковими інфекціями є елементарне недотримання правил особистої гігієни, технології приготування страв, умов та термінів зберігання сировини та готових страв, вживання неякісних харчових продуктів, які містять в собі збудник захворювання, тощо.
- 13:41 04 березня На Рівненщині силовики влаштували рейд на бурштинокопачів
- 13:37 04 березня Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
- 13:27 04 березня "Слуги" готують чергове позачергове засідання Ради - по Рябошапці - нардеп
- 13:19 04 березня В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони
- 13:19 04 березня У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
- 13:18 04 березня В Україні є шість потенційно хворих коронавірусом - заступник міністра
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука