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03 марта 2020, 12:22

В Харьковской области выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями

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03 марта 2020, 12:22
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В Харьковской области наметилась тенденция роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями
Фото: pixabay.com
В Харьковской области наметилась тенденция роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины

По данным центра, доля острых кишечных инфекций в структуре инфекционной заболеваемости составила 45,7%. Показатель превышает уровень 2019 года на 14,8% (зарегистрировано 363 случая против 317), в том числе сальмонеллезом на 12,2%, гастроэнтероколит с установленным возбудителем на 15,1%, гастроэнтероколит с неустановленным возбудителем на 20,7%. Заболеваемость шигеллезе снизилась на 5,6%.

Удельный вес заболевших детей до 17 лет составляет 72,7%.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в младшей возрастной группе (0-4 года) и составляет 62,9% от заболевших детей и 45,7% от общего количества заболевших.

У 24,3% больных причиной заболевания стало употребление мясной продукции, 23,3% - молочной, 12,6% - яиц.

В Центре отметили, что в группу острых кишечных инфекций входят дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф и другие кишечные инфекции вызываемые патогенными и условно-патогенными микроорганизмами и вирусами. Основными клиническими проявлениями этих заболеваний является повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея, общая слабость.

В организм возбудители острых кишечных инфекций попадают главным образом с инфицированной водой, испорченными и некачественными пищевыми продуктами или контактно-бытовым путем через грязные руки.

Основными причинами заболевания острыми кишечными инфекциями является элементарное несоблюдение правил личной гигиены, технологии приготовления блюд, условий и сроков хранения сырья и готовых блюд, употребление некачественных пищевых продуктов, содержащих в себе возбудитель заболевания и тому подобное.


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