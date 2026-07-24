Фото: МВА

У пʼятницю, 24 липня, близько 04:08 російські війська завдали авіаудару по місту Ізюм у районі ІОМЗу, випустивши три керовані авіабомби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Ізюмську МВА.

Зафіксовано влучання у вантажне відділення "Нової пошти", складське приміщення та на відкриту місцевість.

Внаслідок вибухів пошкоджені чотири автомобілі, скління навколишніх будинків та лінії електропередач. Через пошкодження мереж частина району залишилася без світла.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, вночі 24 липня російські війська завдали масованого удару по Одещині ракетами та ударними БпЛА. Пошкоджені будинки та підприємство, є постраждалі.