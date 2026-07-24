Силы обороны ликвидировали за сутки более 1400 российских оккупантов
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1410 оккупантов, 10 танков, шесть бронемашин, 76 артиллерийских систем, семь РСЗО, одно средство ПВО, 1652 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 544 единицы автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 436 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 24.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, с начала 2026 года подразделения беспилотных систем Сил обороны поразили более 1 миллиона подтвержденных целей российских войск. Наибольшие результаты операторы БПЛА достигли в июне.
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