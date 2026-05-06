Фото: поліція

Наприкінці січня шестимісячного хлопчика госпіталізували до львівської лікарні з критичною недостатньою вагою, туберкульозом, на грип та менінгоенцефаліт. Слідство встановило, що стан немовляти став наслідком відсутності нормальних умов проживання та ігнорування батьками необхідності вчасно звертатися по медичну допомогу.

Загалом у родині, яка проживає у Львівському районі, виховувались семеро дітей віком (на той час) від шести місяців до десяти років. Їх 34-річний батько та 31-річна матір офіційно не працювали, сім’я перебувала на обліку в соціальних службах. Батьки не забезпечували дітям належних умов проживання, догляду та лікування.

За кілька днів після інциденту, 2 лютого, всіх дітей вилучили з родини та перевели до спеціалізованих закладів.

Наразі поліція завершила розслідування за ст. 166 КК України, обвинувальний акт передали до суду. Батькам загрожує від двох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Також вирішується питання притягнення до відповідальності представників соцслужб, які здійснювали супровід родини.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині судитимуть жінку, яка без допомоги лишила хвору дитину. Без медичної допомоги 2-річний хлопчик помер.