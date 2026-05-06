02:52  06 травня
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
01:38  06 травня
Смертельна ДТП у Києві на Троєщині: водію пікапа оголосили про підозру
00:35  06 травня
Україна на Євробаченні-2026: LELÉKA зізналась, чи знайшла гроші на виступ
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 02:31

На Львівщині судитимуть батьків, які довели шестимісячне немовля до туберкульозу та виснаження

06 травня 2026, 02:31
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Перед судом постане подружжя, чиє злісне нехтування батьківськими обов’язками призвело до тяжких хвороб їхньої дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наприкінці січня шестимісячного хлопчика госпіталізували до львівської лікарні з критичною недостатньою вагою, туберкульозом, на грип та менінгоенцефаліт. Слідство встановило, що стан немовляти став наслідком відсутності нормальних умов проживання та ігнорування батьками необхідності вчасно звертатися по медичну допомогу.

Загалом у родині, яка проживає у Львівському районі, виховувались семеро дітей віком (на той час) від шести місяців до десяти років. Їх 34-річний батько та 31-річна матір офіційно не працювали, сім’я перебувала на обліку в соціальних службах. Батьки не забезпечували дітям належних умов проживання, догляду та лікування.

За кілька днів після інциденту, 2 лютого, всіх дітей вилучили з родини та перевели до спеціалізованих закладів.

Наразі поліція завершила розслідування за ст. 166 КК України, обвинувальний акт передали до суду. Батькам загрожує від двох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Також вирішується питання притягнення до відповідальності представників соцслужб, які здійснювали супровід родини.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині судитимуть жінку, яка без допомоги лишила хвору дитину. Без медичної допомоги 2-річний хлопчик помер.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область події підозра дитина хвороба
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
На Одещині 74-річного чоловіка засудили за зґвалтування 13 дітей
06 травня 2026, 02:52
В Одеській області викрили мережу нелегальних АЗС
06 травня 2026, 02:07
Смертельна ДТП у Києві на Троєщині: водію пікапа оголосили про підозру
06 травня 2026, 01:38
Репер ХАС зізнався про проблеми зі здоров'ям: чому артист зараз не виступає
06 травня 2026, 01:35
Російська атака на Краматорськ: кількість поранених зросла
06 травня 2026, 01:19
Фронтмен "Другої ріки" Харчишин написав ексдружині "передсмерте повідомлення"
06 травня 2026, 00:55
Україна на Євробаченні-2026: LELÉKA зізналась, чи знайшла гроші на виступ
06 травня 2026, 00:35
Ціни на пальне в Україні: скільки зараз коштує заправити бак
05 травня 2026, 23:55
У Дніпрі чоловік вбив кохану мотузкою та скинув її тіло в колектор
05 травня 2026, 23:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »