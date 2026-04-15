Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі внаслідок атаки понівечені адмінбудівля і багатоповерхівка. Постраждали три людини. 29-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 22 років та чоловік 65 років – на амбулаторному лікуванні.

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Покровська і Червоногригорівська громади.

Нагадаємо, внаслідок удару по Дніпру понівечена 9-поверхова новобудова, виникла пожежа в адмінбудівлі.