У Краматорську з-під завалів будинку дістали тіло жінки
У Краматорську на Донеччині рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів зруйнованого житлового будинку
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У ніч на 13 квітня російські війська обстріляли приватний сектор міста, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок та виникла пожежа.
Вогнеборці ліквідували загоряння.
Надзвичайники розібрали близько 300 кг будівельних конструкцій, після чого дістали тіло загиблої.
Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Нагадаємо, минулої доби, 12 квітня, російські окупанти вбили двох жителів Донецької області. Одна людина загинула у Краматорську, ще одна – дістали поранення. Ще одна людина загинула від отриманих травм у Дружківці.
На Сумщині ліквідували масштабну пожежу після атаки дронівВсі новини »
13 квітня 2026, 10:23Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
13 квітня 2026, 09:31Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині: поранений чоловік
13 квітня 2026, 09:22
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Політтехнолог Петров знову отримав бронювання і фігурує в новій справі
13 квітня 2026, 14:47У Києві адвокат вкрав дві елітні квартири у клієнтів
13 квітня 2026, 14:25Стаж до 2004 року: як оцифрувати трудову книжку (покрокова інструкція)
13 квітня 2026, 14:05Таємні операції ГУР: Україна під час війни запускала ракетоносії в космос
13 квітня 2026, 13:57Потрійна ДТП на Львівщині: серед постраждалих діти
13 квітня 2026, 13:35МЗС скасувало рекомендації утримуватися від поїздок до Угорщини
13 квітня 2026, 13:12Знахідка під час прогулянки: на Хакрівщині невідомий предмет вибухнув у руках хлопця
13 квітня 2026, 13:00"Комфорт за гроші": СІЗО України заробили 52 млн грн
13 квітня 2026, 12:39На Сумщині вибухотехніки розмінували бойову частину російського безпілотника
13 квітня 2026, 12:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі блоги »