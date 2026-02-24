Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ на фронті
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 920 окупантів, два танки, чотири бронемашини, 50 артсистем, а також 190 одиниць автомобільної техніки ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.02.26 орієнтовно склали:
Раніше повідомлялось, росіяни майже повністю захопили місто Мирноград у Донецькій області. Війська РФ намагаються встановити в центральній частині міста якомога більше антен і підсилювачів сигналу.
