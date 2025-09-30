15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
13:46  30 вересня
На Прикарпатті жінку затримали за вбивство свекрухи
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 14:14

Росіяни вдарили дроном по будинку в Краматорську

30 вересня 2025, 14:14
Фото: міськрада
Рано вранці 30 вересня російські військові вдарили про приватному будинку у Краматорську на Донеччині

Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.

"Приблизно о 04:00, 30 вересня російський БпЛА "Молнія-2" влучив по території приватного домогосподарства на території Краматорської громади", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та господарські споруди.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня ворог здійснив масовану атаку на Україну 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та іншими безпілотниками. Сили ППО знешкодили 46 ворожих дронів.

війна обстріли Краматорськ Донецька область дрон
