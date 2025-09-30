Росіяни вдарили дроном по будинку в Краматорську
Рано вранці 30 вересня російські військові вдарили про приватному будинку у Краматорську на Донеччині
Про це повідомляє Краматорська міська рада, передає RegioNews.
"Приблизно о 04:00, 30 вересня російський БпЛА "Молнія-2" влучив по території приватного домогосподарства на території Краматорської громади", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та господарські споруди.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 30 вересня ворог здійснив масовану атаку на Україну 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та іншими безпілотниками. Сили ППО знешкодили 46 ворожих дронів.
