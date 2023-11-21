У МВС оприлюднили відео порятунку чоловіка з-під завалів у Селидовому

Фото: МВС України

У вівторок, 21 листопада, під час рятувальної операції у Селидовому Донецької області, після масованих ракетних ударів рф по лікарні та шахті, вдалось врятувати чоловіка

Про це інформує RegioNews з посиланням на МВС України.

"Селидове. Кадри порятунку пораненого чоловіка з-під завалів", - йдеться в повідомленні.

У МВС України додають, що наразі рятувальні роботи тривають.

Зазначається, що станом на 13:00 кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки в Селидовому не змінилась. Триває рятувальна операція

Наразі відомо про одну загиблу людину та 8 поранених у медзакладі, серед них - працівники та пацієнти лікарні. Ще одна цивільна особа загинула внаслідок атаки на територію шахти в селі Михайлівка. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Під завалами можуть знаходитися ще люди.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Україну, запустивши п'ять ракет - "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К". А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області.