На Донбассе оккупанты вновь ранили бойца ООС

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С начала 2 октября российско-оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессцентр Операции объединенных сил.

У Новозванівки вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел наших позиций из минометов калибра 120 мм, артиллерию калибра 122 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьянки российские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и осуществлена эвакуация в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина-средней тяжести.

Наши защитники открывали огонь в ответ, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными.

Напомним, что за прошедшие сутки, 1 октября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения