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Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
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22 вересня 2021, 18:01 29

На Донбасі бойовики нарощують інтенсивність обстрілів наших захисників

22 вересня 2021, 18:01 29
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з відкритих джерел
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Від початку доби, 22 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

В напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля населених пунктів Водяне та Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.

Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні проведення ООС бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

ООС Донбас обстріли окупанти РФ

 
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