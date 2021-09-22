На Донбасі бойовики нарощують інтенсивність обстрілів наших захисників

з відкритих джерел

Від початку доби, 22 вересня в зоні проведення Операції об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

В напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля населених пунктів Водяне та Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.

Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні проведення ООС бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.