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Окупанти на Донбасі поранили українського захисника
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21 липня 2021, 17:33 4

ВІйна на Донбасі: бойовики двічі відкривали вогонь, у ЗСУ без втрат

21 липня 2021, 17:33 4
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Фото з відкритих джерел
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Від початку 21 липня в зоны проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військових ООС немає.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook ООС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки окупанти стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Зазначається також, що стан бійця, який сьогодні підірвався задовільний

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додають в ООС

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 20 липня окупанти на Донбасі поранили українського захисника

ООС Донбас окупанти військові ОБСЄ

 
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