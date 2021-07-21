ВІйна на Донбасі: бойовики двічі відкривали вогонь, у ЗСУ без втрат

Фото з відкритих джерел

Від початку 21 липня в зоны проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військових ООС немає.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook ООС.

Зокрема, у напрямку Авдіївки окупанти стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Зазначається також, що стан бійця, який сьогодні підірвався задовільний

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додають в ООС

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 139 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що 20 липня окупанти на Донбасі поранили українського захисника