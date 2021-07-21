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Война на Донбассе: боевики дважды открывали огонь, в ВСУ без потерь
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21 июля 2021, 17:33 5

Война на Донбассе: боевики дважды открывали огонь, в ВСУ без потерь

21 июля 2021, 17:33 5
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Фото из открытых источников
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С начала 21 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военных ООС нет.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook ООС.

В частности, в направлении Авдеевки оккупанты стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Отмечается также, что состояние бойца, который сегодня подорвался удовлетворительное

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавляют в ООС

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 7 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.

Напомним, что 20 июля оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника

Донбасс ООС ОБСЕ военные оккупанты

 
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