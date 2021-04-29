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29 квітня 2021, 18:00 387

На Донеччині судитимуть чоловіка, який зґвалтував підлітка

29 квітня 2021, 18:00 387
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Під час скоєння злочину він був напідпитку
Під час скоєння злочину він був напідпитку
Рixabay
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На Донеччині під суд піде житель Маріуполя, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річного підлітка.

Про це пише RegioNews, посилаючись на прес-центр Донецької обласної прокуратури.

Слідство встановило, що 30 січня близько 22:00 неповнолітній йшов додому та зустрів 23-річного знайомого, раніше судимого за спричинення легких тілесних ушкоджень, напад на поліцейського та побої.

"Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби зловмисника затримали правоохоронці.

Обвинувальний акт стосовно підозрюваного у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України) скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував жінку.

Україна кримінал кримінальна справа Донецька область згвалтування

 
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