На Донеччині судитимуть чоловіка, який зґвалтував підлітка
На Донеччині під суд піде житель Маріуполя, який підозрюється у зґвалтуванні 14-річного підлітка.
Про це пише RegioNews, посилаючись на прес-центр Донецької обласної прокуратури.
Слідство встановило, що 30 січня близько 22:00 неповнолітній йшов додому та зустрів 23-річного знайомого, раніше судимого за спричинення легких тілесних ушкоджень, напад на поліцейського та побої.
"Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силою і погрозами затяг хлопця до свого дому, після чого зґвалтував", - йдеться у повідомленні.
Упродовж доби зловмисника затримали правоохоронці.
Обвинувальний акт стосовно підозрюваного у зґвалтуванні (ч. 3 ст. 152 КК України) скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який пограбував і зґвалтував жінку.