В Донецкой области будут судить мужчину, изнасиловавшего подростка
В Донецкой области под суд пойдет житель Мариуполя, который подозревается в изнасиловании 14-летнего подростка.
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.
Следствие установило, что 30 января около 22:00 несовершеннолетний шел домой и встретил 23-летнего знакомого, ранее судимого за причинение легких телесных повреждений, нападение на полицейского и побои.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой и угрозами затащил парня в свой дом, после чего изнасиловал", - говорится в сообщении.
В течение суток злоумышленника задержали правоохранители.
Обвинительный акт в отношении подозреваемого в изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УК Украины) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Напомним, в Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину.