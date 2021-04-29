В Донецкой области будут судить мужчину, изнасиловавшего подростка

Во время совершения преступления он был пьян

Во время совершения преступления он был пьян

Рixabay

В Донецкой области под суд пойдет житель Мариуполя, который подозревается в изнасиловании 14-летнего подростка.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-центр Донецкой областной прокуратуры.

Следствие установило, что 30 января около 22:00 несовершеннолетний шел домой и встретил 23-летнего знакомого, ранее судимого за причинение легких телесных повреждений, нападение на полицейского и побои.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой и угрозами затащил парня в свой дом, после чего изнасиловал", - говорится в сообщении.

В течение суток злоумышленника задержали правоохранители.

Обвинительный акт в отношении подозреваемого в изнасиловании (ч. 3 ст. 152 УК Украины) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину.