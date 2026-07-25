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25 липня 2026, 12:54

Ворог знову атакував Запоріжжя: є загибла та поранені, серед них – діти (Оновлено)

25 липня 2026, 12:54
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Фото: ОВА
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У суботу, 25 липня, близько 11:00 російські військові вдарили по Запоріжжю трьома керованими авіабомбами

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба поліції, передає RegioNews.

Одна з КАБ влучила по промисловому підприємству. Внаслідок влучання зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

Під час рятувальних робіт з-під завалів дістали жінку. На жаль, її не вдалося реанімувати – вона загинула.

Наразі відомо про 9 постраждалих, серед них – троє дітей. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Оновлено о 14:30: одинадцяти постраждалим знадобилася меддопомога. Людей з вибуховими травмами доставили до лікарень.

Серед постраждалих – троє дітей 3, 5 і 7 років.

На місці влучання працюють екстрені та рятувальні служби.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня російські війська атакували дронами Запоріжжя. У приміщенні торговельного центру спалахнула масштабна пожежа.

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