Ворог знову атакував Запоріжжя: є загибла та поранені, серед них – діти (Оновлено)
У суботу, 25 липня, близько 11:00 російські військові вдарили по Запоріжжю трьома керованими авіабомбами
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба поліції, передає RegioNews.
Одна з КАБ влучила по промисловому підприємству. Внаслідок влучання зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.
Під час рятувальних робіт з-під завалів дістали жінку. На жаль, її не вдалося реанімувати – вона загинула.
Наразі відомо про 9 постраждалих, серед них – троє дітей. Усім надають необхідну медичну допомогу.
Оновлено о 14:30: одинадцяти постраждалим знадобилася меддопомога. Людей з вибуховими травмами доставили до лікарень.
Серед постраждалих – троє дітей 3, 5 і 7 років.
На місці влучання працюють екстрені та рятувальні служби.
Нагадаємо, у ніч на 25 липня російські війська атакували дронами Запоріжжя. У приміщенні торговельного центру спалахнула масштабна пожежа.