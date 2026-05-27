На Дніпропетровщині діти влаштували небезпечні ігри на даху

Фото: Відомо

У Кам'янському місцеві жителі помітили неповнолітніх, які влаштували небезпечні "веселощі". Неповнолітні гуляли по самому краю багатоповерхівки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це місцеві жителі помітили на лівому березі Камʼянського. Там неповнолітні гуляли по самому краю даху багатоповерхівки за адресою вулиця Харківська, 35. Доки батьки були на роботі, діти знайшли доступ до даху багатоповерхового будинку та влаштували там "розваги".

"Проведіть виховну роботу, бо поки ви на роботі, діти розважаються як можуть. Це дуже небезпечно", - звертаються місцеві жителі до батьків.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху. Поки матір на кілька хвилин відволіклася на миття посуду, дитина вилізла на підвіконня і випала із відкритого вікна.