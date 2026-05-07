В Україні на водоймах загинули 135 людей: статистика ДСНС

Ілюстративне фото: ДСНС Сумщини

Від початку року в Україні на водоймах загинули 135 людей, серед них 10 дітей. Ще 74 особи вдалося врятувати, зокрема 23 дитини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За словами директора Департаменту цивільного захисту Віктора Вітовецького, кількість загиблих на воді цього року зменшилася на 44% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Водночас ситуація залишається тривожною, адже більшість трагедій стаються через порушення правил безпеки.

У ДСНС закликають органи місцевого самоврядування впорядковувати місця масового відпочинку біля води та наголошують на необхідності дотримання базових правил безпеки.

Зокрема, рятувальники радять:

купатися лише у дозволених місцях,

не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння,

не залишати дітей без нагляду,

об’єктивно оцінювати власні сили перед плаванням.

Нагадаємо, на Одещині під час купання в затопленому кар’єрі втопився 15-річний хлопець. Трагедія сталася 6 травня у місті Березівка. Відомо, що родина загиблого характеризується позитивно та раніше не потрапляла в поле зору поліції.