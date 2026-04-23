У Дніпрі чоловік стріляв по собаках

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці встановили чоловіка, який стріляв по тваринах у Дніпрі. Це сталось у Самарівському районі міста

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У соціальних мережах місцеві жителі повідомили, що чоловік ходить вулицею та нібито стріляє у вуличних собак. Правоохоронці одразу виїхали у Самарський район обласного центру. Вони знайшли цього чоловіка та поспілкувались з ним.

З'ясувалось, що чоловік дійсно стріляв з пістолета типу Флобера. Проте він зробив лише один постріл у повітря. За його словами, він намагався таким чином налякати собак, які нападали на нього.

На щастя, ані люди, ані тварини не постраждали.

