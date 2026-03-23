Протягом 22 березня російські війська понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини, використовуючи артилерію та безпілотники. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок, загорівся автомобіль. На жаль, загинули дві людини.

У Новопокровській громаді Дніпровського району внаслідок атаки горіла автівка.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджений будинок. У самому Кривому Розі зафіксовані руйнування на територіях об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, вдень 22 березня ворог масовано атакував ударними безпілотниками південь Одещини. Під удар потрапили ферма та зернові ангари.