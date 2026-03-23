Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, двое погибших
В течение 22 марта российские войска более 30 раз атаковали три района Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники. В результате обстрелов два человека погибли
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Покровская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. Повреждены несколько предприятий и частный дом, загорелся автомобиль. К сожалению, погибли два человека.
В Новопокровской громаде Днепровского района в результате атаки горел автомобиль.
В Зеленодольской громаде Криворожского района поврежден дом. В самом Кривом Роге зафиксированы разрушения на территориях объектов инфраструктуры.
Напомним, днем 22 марта враг массированно атаковал ударными беспилотниками юг Одесской области. Под удар попали ферма и зерновые ангары.