Росіяни накрили Дніпропетровщину з артилерії: пошкоджені підприємство та будинки
З минулого вечора російська армія атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
На щастя, люди не постраждали.
"Від ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені підприємство, адмінбудівля, 2 приватні будинки, газогін", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
Він додав, що підрозділи ПвК "Схід" ліквідували в області три ворожі БпЛА.
Нагадаємо, вчора російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 мирних мешканців.
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