Росіяни атакували "Шахедами" Павлоград: є руйнування

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В ніч на 18 січня росіяни атакували Павлоград безпілотниками типу Shahed. Є руйнування на території промислового підприємства

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

На підприємстві сталася пожежа, яку рятувальники загасили.

"Сили протиповітряної оборони вночі 18 січня знищили три російські безпілотники типу Shahed у Дніпропетровській області", – повідомив очільник ОВА.

Також росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район. Поцілили по Марганецькій громаді.

За даними Лисака, загиблих і постраждалих внаслідок ворожих атак немає.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня РФ завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили чотири ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 39 безпілотників. Сили ППО збили дві балістичні ракети і 24 дрони.