Россияне атаковали "Шахедами" Павлоград: есть разрушения

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В ночь на 18 января россияне атаковали Павлоград беспилотниками типа Shahed

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

На предприятии произошел пожар, который спасатели потушили.

"Силы противовоздушной обороны ночью 18 января уничтожили три российских беспилотника типа Shahed в Днепропетровской области", – сообщил глава ОВА.

Также россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район. Попали по Марганецкому громаде.

По данным Лысака, погибших и пострадавших в результате вражеских атак нет.

Напомним, в ночь на 18 января РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили четыре ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 39 беспилотников. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты и 24 дрона.