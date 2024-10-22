Дніпропетровська ОВА показала наслідки нових обстрілів: ворог здійснив понад 20 ударів

фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські війська протягом дня 22 жовтня здійснили понад 20 ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Є руйнування, загинув чоловік

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Російська армія цілила по Нікополю та Покровській, Мирівській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

У Марганці загинув 74-річний чоловік. У райцентрі травми дістав містянин 76 років. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. У потерпілого уламкові поранення обох ніг.

Через атаки виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені інфраструктура, сім приватних будинків, дві господарські споруди, парник, авто, стадіон, дві АЗС. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Мирнограда на Донеччині 21 жовтня загинули дві людини, ще одна – поранена.