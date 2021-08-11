Грабіжники у Дніпрі викрали з супермаркету банківський термінал

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі невідомі в одному з міських супермаркетів взяли візок, завантажили на нього банківський термінал і зникли з ним в невідомому напрямку

Як пише RegioNews, про це з посиланням на власні джерела повідомив "Дніпро оперативний".

Подія трапилася в супермаркеті, розташованому на вулиці Юрія Кондратюка. Про подію в поліцію повідомив охоронець магазину. Копам він розповів, що грабіжники зайшли в супермаркет в чорному одязі й в медичних масках. Вони підійшли до термінала, завантажили його на візок, а потім — в мікроавтобус Volkswagen. Після чого зникли у дворах на житловому масиві Покровський.

На місце інциденту прибули поліцейські й слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині місцева жителька набрала кредитів на 40 людей.