Грабители в Днепре похитили из супермаркета банковский терминал

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В Днепре неизвестные в одном из городских супермаркетов взяли тележку, погрузили на нее банковский терминал и скрылись с ним в неизвестном направлении

Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на собственные источники сообщил "Днепр оперативный".

Происшествие случилось в супермаркете, расположенном на улице Юрия Кондратюка. О происшествии в полицию сообщил охранник магазина. Копам он рассказал, что грабители зашли в супермаркет в черной одежде и в медицинских масках. Они подошли к терминалу, погрузили его на тележку, а затем — в микроавтобус Volkswagen. После чего скрылись во дворах на жилмассиве Покровский.

На место инцидента прибыли полицейские и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали происшествия.

Напомним, на Днепропетровщине местная жительница набрала кредитов на 40 человек.