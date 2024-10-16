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16 жовтня 2024, 03:19

У Чернігові за куріння мешканців будинків отримали штрафи компанії-управителі

16 жовтня 2024, 03:19
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фото: chernigiv-rada.gov.ua
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У Чернігові Держпродспоживслужба оштрафувала компанії-управителі за куріння у під'їздах мешканців будинків, які вони обслуговують. Йдеться, зокрема про КП "Деснянське" та КП "Новозаводське"

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако під час розширеної наради у міськраді 15 жовтня, передає RegioNews.

Цю ситуацію прокоментував керівник КП "Деснянське" Віктор Пригара. За його словами, фахівці Держпродспоживслужби прийшли з перевіркою в один із будинків, бо до них звернулися зі скаргою жителі будинку. Держпродспоживслужба склала протокол на підприємство. Також працівники служби виявили недопалки на дитячому майданчику перед будинком.

"Нам виписали протокол не за те, що не було порядку на території, а за те, що ми не боремося з курінням. Цей протокол ми оскаржуємо. Справа днями має розглядатися у суді", — сказав Віктор Пригара.

Своєю чергою Олександр Ломако назвав дії Держпродспоживслужби несправедливими.

Начальник управління з захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Олександр Зенов (саме це управління здійснює такі перевірки, — ред.) пояснив, що дійсно до них надійшли звернення від споживачів щодо порушення у сфері антитютюнового законодавства комунальними підприємствами "Деснянське" та "Новозаводське". Зокрема про те, що в місцях загального користування (у під'їздах, — ред.) курять люди. За цими скаргами були проведені позапланові перевірки.

"У декількох місцях наші працівники побачили недопалки. Самого факту куріння встановити не вдалося. Однак, згідно зі статтею 13 Закону, в місцях, де заборонено куріння, має бути наочна інформація про заборону куріння з відповідним текстом. Комісія зафіксувала, що такої інформації в під'їздах, ні в інших місцях загального користування не розміщено. Тож, на підставі статті 20 Закону до підприємства, а не до керівника, одного і другого, було застосовано санкцію у розмірі однієї тисячі гривень", - сказав він.

Крім цих двох КП, скарга на порушення антитютюнового законодавства до Держпродспоживслужби також надійшла на КП "ЖЕК-10".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сільськогосподарське ТОВ "Інтер", яке у 2018 році отримало збитки в результаті вибухів та пожежі на військових складах у Чернігівській області, виграло суд проти військової частини. Тепер військова частина має відшкодувати підприємству 8,6 млн грн. Однією із власниць підприємства є тепер уже колишня дружина звільненого у 2023 році міського голови Чернігова Владислава Атрошенка.

Чернігів комунальні підприємства штраф Держпродпотребслужба Олександр Ломако
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