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04 серпня 2021, 09:14 392

На Буковині помер чоловік після того, як його вжалили бджоли

04 серпня 2021, 09:14 392
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Фото: Pixabay/PollyDot
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У Чернівецькій області загинув місцевий 43-річний житель, ймовірною причиною смерті називають реакцію організму на бджолину отруту

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

За попередніми даними, випадок трапився ввечері 3 серпня у селі Рипень.

Повідомляється, що смерть настала після того, як чоловіка вжалили бджоли.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.

смерть Чернівці тварини природа укуси

 
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