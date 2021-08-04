На Буковині помер чоловік після того, як його вжалили бджоли

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У Чернівецькій області загинув місцевий 43-річний житель, ймовірною причиною смерті називають реакцію організму на бджолину отруту

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

За попередніми даними, випадок трапився ввечері 3 серпня у селі Рипень.

Повідомляється, що смерть настала після того, як чоловіка вжалили бджоли.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.