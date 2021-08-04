На Буковине умер мужчина после того, как его ужалили пчелы
В Черновицкой области погиб местный 43-летний житель, вероятной причиной смерти называют реакцию организма на пчелиный яд
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".
По предварительным данным, случай произошел вечером 3 августа в селе Рипень.
Сообщается, что смерть наступила после того, как мужчину ужалили пчелы.
Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, недавно на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.
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