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04 августа 2021, 09:14 277

На Буковине умер мужчина после того, как его ужалили пчелы

04 августа 2021, 09:14 277
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Фото: Pixabay/PollyDot
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В Черновицкой области погиб местный 43-летний житель, вероятной причиной смерти называют реакцию организма на пчелиный яд

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

По предварительным данным, случай произошел вечером 3 августа в селе Рипень.

Сообщается, что смерть наступила после того, как мужчину ужалили пчелы.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, недавно на Прикарпатье госпитализировали троих детей с укусами змей.

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