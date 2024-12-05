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Юрій Чевордов політичний експерт info@regionews.ua
05 грудня 2024, 14:48

Російські подвійні стандарти: чому Кремль забуває про Будапештський меморандум

05 грудня 2024, 14:48
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Будапештський меморандум як контраргумент російським маніпуляціям
Будапештський меморандум як контраргумент російським маніпуляціям
фото: bbc_ua/Instagram
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Росія часто апелює до міжнародних угод, зокрема до Мінських домовленостей, стверджуючи, що їх слід беззаперечно виконувати, адже вони "підписані". Проте, як тільки мова заходить про інші міжнародні документи, що не вигідні Кремлю, їх трактують або ігнорують. У цій ситуації Будапештський меморандум стає чудовим інструментом для публічного висміювання подвійних стандартів російської дипломатії.

Що таке Будапештський меморандум?

5 грудня 1994 року Україна, відмовившись від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу, отримала гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. Угода передбачала повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Зокрема, держави-підписанти зобов’язалися утримуватися від будь-якого застосування сили чи тиску на Україну.

Це не "рекомендація" і не просто дипломатичний жест. Це офіційний міжнародний документ, який мав стати основою для гарантії миру в регіоні.

Чому Будапештський меморандум важливіший за Мінські домовленості?

Юридичний статус:

Будапештський меморандум — це угода, підписана на рівні головних світових ядерних держав. Мінські домовленості — політичний компроміс, досягнутий під час війни, без участі країн-гарантів.

Фундаментальні принципи міжнародного права:

Меморіум базується на ключових засадах ООН, таких як недоторканність кордонів і заборона агресії.

Російське лицемірство:

Росія, як підписант меморандуму, першою порушила його, анексувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі. У відповідь Кремль пропонує Україні виконувати домовленості, які він сам ініціював для затягування часу.

Як можна використовувати цю тему публічно?

Викриття подвійних стандартів:

У відповідь на будь-які заклики Росії дотримуватися Мінських домовленостей ставити риторичне питання: "А як щодо Будапештського меморандуму, який ви самі підписали?"

Фокусуватись на моральній складовій:

Відмова Росії виконувати меморандум показує її як державу, яка не дотримується жодних правил. Це ставить під сумнів її здатність бути надійним партнером навіть для найближчих союзників.

Інформаційна кампанія:

Розповідати міжнародній аудиторії про те, як Росія підриває глобальну систему безпеки. Будапештський меморандум — це прецедент, який показує, що навіть ядерне роззброєння не гарантує захисту від агресії.

Україні слід послідовно ставити Будапештський меморандум у центр міжнародного дискурсу. Це не лише політичний аргумент, але й інструмент для формування іміджу України як країни, яка бореться за справедливість і міжнародне право.

Отже, якщо Росія любить апелювати до "підписаних домовленостей", варто нагадати: меморандум 1994 року досі чекає на виконання.

Росія Україна війна мінські угоди Будапештський меморандум
 
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