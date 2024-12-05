Будапештский меморандум как контраргумент российским манипуляциям

Будапештский меморандум как контраргумент российским манипуляциям

фото: bbc_ua/Instagram

Россия часто апеллирует к международным соглашениям, в частности, к Минским договоренностям, утверждая, что их следует безоговорочно выполнять, ведь они подписаны. Однако, как только речь заходит о других международных документах, не выгодных Кремлю, их трактуют или игнорируют. В этой ситуации Будапештский меморандум становится отличным инструментом для публичного высмеивания двойных стандартов российской дипломатии.

Что такое Будапештский меморандум?

5 декабря 1994 года Украина, отказавшись от третьего в мире по мощности ядерного арсенала, получила гарантии безопасности от США, Великобритании и России. Соглашение предусматривало уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. В частности, государства-подписанты обязались воздерживаться от применения силы или давления на Украину.

Это не "рекомендация" и не просто дипломатический жест. Это официальный международный документ, который должен стать основой для гарантии мира в регионе.

Почему Будапештский меморандум важнее Минских договоренностей?

Юридический статус:

Будапештский меморандум – это соглашение, подписанное на уровне главных мировых ядерных государств. Минские договоренности — политический компромисс, достигнутый во время войны без участия стран-гарантов.

Фундаментальные принципы международного права:

Мемориум базируется на ключевых принципах ООН, таких как неприкосновенность границ и запрет агрессии.

Российское лицемерие:

Россия как подписант меморандума первой нарушила его, аннексировав Крым и начав войну на Донетчине. В ответ Кремль предлагает Украине выполнять договоренности, которые он сам инициировал для затягивания времени.

Как можно использовать эту тему публично?

Разоблачение двойных стандартов:

В ответ на любые призывы России придерживаться Минских договоренностей задавать риторический вопрос: "А как насчет Будапештского меморандума, который вы сами подписали?"

Фокусироваться на моральной составляющей:

Отказ России выполнять меморандум показывает его как государство, не соблюдающее никаких правил. Это подвергает сомнению ее способность быть надежным партнером даже для ближайших союзников.

Информационная кампания:

Рассказывать международной аудитории о том, как Россия подрывает глобальную систему сохранности. Будапештский меморандум – это прецедент, показывающий, что даже ядерное разоружение не гарантирует защиты от агрессии.

Украине следует последовательно ставить Будапештский меморандум в центр международного дискурса. Это не только политический аргумент, но и инструмент формирования имиджа Украины как страны, которая борется за справедливость и международное право.

Итак, если Россия любит апеллировать к "подписанным договоренностям", стоит напомнить: меморандум 1994 года до сих пор ждет исполнения.