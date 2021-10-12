Про коронавірус і хвилі

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу прийшла раніше, ніж прогнозували у міністерстві охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нова хвиля коронавірусу прийшла раніше, ніж прогнозували у міністерстві охорони здоров'я

Фото з відкритих джерел

Що тут скажеш? Але протягом літа, після зняття з посади міністра Степанова, ми всі чули від нового міністра тільки бравурні заяви і обіцянки про неймовірні успіхи у вакцинації та боротьбі з коронавірусом.

Висновок, що разом з Степановим потрібно було звільняти і Віктора Ляшка, головного санітарного лікаря на той час. Нагадую, що він також входив у склад команди майстрів спорту з боротьби проти коронавірусу.

На жаль, потрібно зауважити, що з такими фахівцями і організаторами, поки в Україні не перехворіє 70-80% людей, бо темпи вакцинації є недостатніми, коронавірус буде постійно з новими хвилями перемагати цих майстрів спорту.

На сьогодні, 11 жовтня, підтверджено 11 996 випадків захворювання COVID-19. Так, ніби менше, аніж 8 жовтня з 16 362 випадками, але 8 жовтня померло 242 людини, а на 11 жовтня - 352 людини. Про що говорить? На мою думку, у вівторок нам подають дані за вихідні дні, коли кількість тестувань об'єктивно є меншою, а насправді ситуація погіршується, бо зростає і кількість госпіталізованих хворих.

І наостанок, коли слухаєш міністра про нову хвилю коронавірусу, то складається враження, що краще б він займався серфінгом, а не медициною, бо якщо б він не зміг зпрогнозувати хвилю в океані, то помилка була б його проблемою, а так маємо збільшення кількості інфікованих і померлих від нової хвилі коронавірусу. І за побрехеньки про готовність, яку ми чули від міністра, люди платять своїми життями.

Джерело: Facebook