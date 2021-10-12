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Виталий Бала директор Агентства моделирования ситуаций [email protected]
12 октября 2021, 15:20 6

Про коронавирус и волны

12 октября 2021, 15:20 6
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая волна коронавируса пришла раньше, чем прогнозировали в министерстве здравоохранения
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новая волна коронавируса пришла раньше, чем прогнозировали в министерстве здравоохранения
Фото из открытых источников
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Что тут скажешь? Но в течение лета, после снятия с поста министра Степанова, мы все слышали от нового министра только бравурные заявления и обещания о невероятных успехах в вакцинации и борьбе с коронавирусом.

Вывод, что вместе со Степановым нужно было увольнять и Виктора Ляшко, главного санитарного врача на то время. Напоминаю, что он также входил в состав команды мастеров спорта по борьбе против коронавируса.

К сожалению, нужно заметить, что с такими специалистами и организаторами, пока в Украине не переболеет 70-80% людей, потому что темпы вакцинации недостаточны, коронавирус будет постоянно с новыми волнами побеждать этих мастеров спорта.

На сегодня, 11 октября, подтверждено 11 996 случаев заболевания COVID-19. Так, будто меньше, чем 8 октября с 16 362 случаями, но 8 октября умерло 242 человека, а на 11 октября - 352 человека. О чем говорит? По моему мнению, во вторник нам подают данные за выходные дни, когда количество тестирований объективно меньше, а на самом деле ситуация ухудшается, потому что растет и количество госпитализированных больных.

И напоследок, когда слушаешь министра о новой волне коронавируса, то складывается впечатление, что лучше бы он занимался серфингом, а не медициной, ибо если бы он не смог спрогнозировать волну в океане, то ошибка была бы его проблемой, а так имеем увеличение количества инфицированных и умерших от новой волны коронавируса. И за побрехеньки о готовности, которую мы слышали от министра, люди платят своими жизнями.

Источник: Facebook

Виктор Ляшко Минздрав коронавирус пандемия

 
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