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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
12 листопада 2024, 15:52

Чому Захід має змінити підхід: Путін не прагне компромісу в Україні

12 листопада 2024, 15:52
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Від пасажів в західних ЗМІ, що Трамп вимусить Україну піти на перемовини щодо припинення вогню, вже нудить. Бо змушувати треба не Україну погоджуватися на поступки, а Росію – відмовитись від намагання продовжувати агресію, бо це безперспективно (якщо на Заході дійсно так вважають)
Від пасажів в західних ЗМІ, що Трамп вимусить Україну піти на перемовини щодо припинення вогню, вже нудить. Бо змушувати треба не Україну погоджуватися на поступки, а Росію – відмовитись від намагання продовжувати агресію, бо це безперспективно (якщо на Заході дійсно так вважають)
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Це ще раз показує тотальне нерозуміння філософії Кремля, бо вони зараз кидають своє "мʼясо" в полумʼя війни не заради одного села чи ще десяти квадратних кілометрів. Ціль – через війну в Україні змусити капітулювати Європу і повернути гегемонію в регіоні, яка була після Другої світової. Ось де стратегічна мета.

Тому навіщо Путіну демілітаризована зона, якщо головне завдання його життя не буде реалізовано? Що можуть запропонувати Штати, щоб він відмовився від амбіцій, утерся і звернув військовий маховик, який так старанно півтора року розкручувався? Сьогодні ми з одним другом жартували: можливо, хіба Штати запропонують йому вакцину вічної молодості – і він погодиться? Хоч, як на мене, краще б у тій вакцині був "новічок". Бо заслуговує.

Тому треба набратися терпіння і витримки – швидких перемовин не буде. Як не буде і швидких сценаріїв припинення війни. Але треба мислити чесно і по-дорослому.

Вибачте, якщо комусь зіпсував день.

Дональд Трамп Росія Україна війна Віктор Шлінчак
 
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