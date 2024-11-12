Почему Запад должен изменить подход: Путин не стремится к компромиссу в Украине

От пассажей в западных СМИ, что Трамп заставит Украину пойти на переговоры по прекращению огня, уже тошнит. Потому что заставлять нужно не Украину соглашаться на уступки, а Россию – отказаться от попытки продолжать агрессию, потому что это бесперспективно (если на Западе действительно так считают)

От пассажей в западных СМИ, что Трамп заставит Украину пойти на переговоры по прекращению огня, уже тошнит. Потому что заставлять нужно не Украину соглашаться на уступки, а Россию – отказаться от попытки продолжать агрессию, потому что это бесперспективно (если на Западе действительно так считают)

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Это еще раз показывает тотальное непонимание философии Кремля, потому что они сейчас бросают свое "мясо" в пламя войны не ради одного села или еще десяти квадратных километров. Цель – через войну в Украине заставить капитулировать Европу и вернуть гегемонию в регионе, которая была после Второй мировой. Вот где стратегическая цель. Поэтому зачем Путину демилитаризована зона, если главная задача его жизни не будет реализована? Что могут предложить Штаты, чтобы он отказался от амбиций, утерся и свернул военный маховик, который так усердно полтора года раскручивался? Сегодня мы с другом шутили: может, разве что Штаты предложат ему вакцину вечной молодости – и он согласится? Хотя, по-моему, лучше бы в той вакцине был "новичок". Ибо заслуживает. Поэтому нужно набраться терпения и выдержки – скорых переговоров не будет. Как не будет и скорых сценариев прекращения войны. Но нужно мыслить честно и по-взрослому. Извините, если кому-нибудь испортил день.

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